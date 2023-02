Lebensmittel : Die Bäckerei in Saarburgs Hauptgeschäftsstraße hat wieder geöffnet

Aus dem einstigen Mühlenbackshop ist eine Filiale der Bäckerei Dietz geworden. Foto: TV/Dirk Tenbrock

Saarburg Der einstige Mühlenbackshop in der Graf-Siegfried-Straße ist Geschichte. Doch der Laden hat wieder geöffnet. Die Einzelheiten dazu.

Schon eine ganze Weile war der Mühlenbackshop von Udo Hackenberger in Saarburgs Zentrum aufgrund von Krankheit geschlossen. Seit vergangener Woche hat den Laden endgültig ein anderer Bäcker übernommen: das Unternehmen Dietz. Es betreibt eine weitere Filiale in Saarburg und zwar Beurig in der Hauptstraße. Zu Dietz gehören insgesamt 24 Filialen in der Region Trier, die Zentrale der Firma befindet sich in Trier-Ehrang.

Angeboten wird in der Graf-Siegfried-Straße 3 nun das übliche Dietz-Sortiment mit Brot, Brötchen (auch belegt), Teilchen, Kuchen und Salaten. Ein Vollkornprodukt wird verkauft, nämlich ein Dinkelbrot.

Laut Elke Steinbach von der Bäckerei Dietz werden die Rohlinge in Ehrang hergestellt und vor Ort gebacken. Für die neue Filiale in Saarburg gebe es noch keine feste Filialleitung. Geöffnet ist der Laden von montags bis freitags von 6 bis 17 Uhr, samstags von 6 bis 13 Uhr und sonntags von 7 bis 11 Uhr. Laut Steinbach könnte es sein, dass die Öffnungszeiten am Wochenende im Sommer ausgeweitet werden.