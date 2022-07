Freibadsaison : Badespaß im Hermeskeiler Freibad

Hermeskeil (abu) An heißen Tagen sind für viele die Freibäder der Region eine Anlaufstelle zur Abkühlung. Nachdem vergangene Woche das Hermeskeiler Freibad zwei Tage geschlossen werden musste, läuft der Betrieb seit Samstag wieder. Der Grund für die Schließung war ein Großbrand im Sägewerk in Hermeskeil am vergangenen Mittwochabend. Das Hermeskeiler Freibad war am Mittwoch gegen 19 Uhr geräumt worden. Laut Hartmut Heck, Bürgermeister der VG Hermeskeil, wurden für den Einsatz rund 330 Kubikmeter Wasser aus den Freibadbecken gepumpt, um einen Löschteich zu speisen. Die Becken wurden am Donnerstag und Freitag wieder aufgefüllt, sodass der Betrieb am Samstag wieder starten konnte. Foto: TV/Portaflug