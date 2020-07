Stadtentwicklung : Bagger schafft Platz für Hotelprojekt in Saarburg

Die Halle des ehemaligen Toom-Markts in Saarburg wird abgerissen für ein 20-Millionen-Euro-Projekt. Foto: Dirk Tenbrock

Saarburg Die Gebäude an der Wiltinger Straße in Saarburg, in denen sich zuletzt der Toom-Markt befand, werden derzeit abgerissen. Auf dem Gelände soll das Terra-Saar-Projekt entstehen.