Bahn gibt Fußgängertunnel in Karthaus frei – Halbseitige Sperrung der K 134 in Konz bis Freitag

Konz Nach mehrjähriger Bauzeit und etlichen Verzögerungen ist es soweit: Seit Dienstag ist der Tunnel zwischen Karthaus und der Domänenstraße frei. Trotzdem gibt es noch eine Sperrung auf der K 134.

Viele in Konz haben vermutlich nicht mehr daran geglaubt. Doch die Bahn hat es nach rund zwei Jahren geschafft, den Fußgängertunnel zwischen Karthaus und der Domänenstraße/K 134 freizugeben. Der Pressesprecher der Konzer Verwaltung, Michael Naunheim, sagt auf TV-Anfrage, dass die Bahn am Dienstag gemeldet habe, dass die Handläufe installiert worden seien und die Unterführung nun frei sei.

Damit schließt der Großkonzern ein Projekt ab, an dem seit 2017 mehr oder weniger gearbeitet wird. Eigentlich sollte die Fußgängerunterführung im Sommer 2018 fertig werden. Daraus wurde jedoch nichts. Die Arbeiten lagen lange Zeit still. Die Bahn erklärte das damit, dass Leitungen gefunden wurden, die nicht in Plänen verzeichnet gewesen seien. Deshalb sei eine neue Planung erforderlich gewesen, die wieder rum einen langwierigen Genehmigungsprozess durchlaufen musste.