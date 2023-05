Eine von 130 Logistikstellen Was durch den geplanten Umschlagplatz der Bahn in Konz auf die Anwohner zukommt

Die Bahn schafft in Konz eine von 130 Logistikstellen deutschlandweit. In erster Linie will sie auf ihrem Gelände in Karthaus Schotter umschlagen. Das Material wird unter Gleisen eingebaut, unter anderem damit Regenwasser gut abfließen kann. Am Standort Karthaus sollen pro Jahr rund 50.000 Tonnen benutzter Schotter – genauer gesagt Altschotter, wie es die Bahn nennt– zwischengelagert und umgeladen werden.Täglich würden 300 Tonnen Fracht von der Schiene auf LKW umgesetzt.