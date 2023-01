Verkehr : Bahnhof Saarburg – Für die neue Rampe fehlen noch ein paar Details

Saarburg Gebaut ist der neue Zugang zur Unterführung am Bahnhof, doch offiziell freigegeben ist er noch nicht. Woran es hakt und wie es am Bahnhof weitergeht mit der Barrierefreiheit.

Die Treppen sind gebaut. Die zweiteilige Rampe ebenfalls. Der neue Zugang am Saarburger Bahnhof, der vom Bahnhofsgebäude zur Unterführung Richtung Gleis 2 und 3 sowie zur Stadt führt, sieht so gut wie fertig aus. Für Fußgänger freigegeben werden, kann das Projekt aber noch nicht. Lediglich der unter Teil der Rampe darf offiziell genutzt werden.

Zum Grund sagt Stadtbürgermeister Jürgen Dixius: „Wir warten noch auf das Geländer entlang der Rampe. Außerdem fehlt die Beleuchtung. Wir hoffen, dass das Material in den nächsten Tagen kommt und montiert werden kann.“

Warum sich der Bau im vergangenen Jahr bereits verzögert hat

Eigentlich hätte die Rampe bereits im vergangenen Sommer fertig sein sollen. Doch Lieferprobleme und Personalengpässe aufgrund von Corona-Ausfällen haben in der Vergangenheit wie auf vielen anderen Baustellen auch die Sache verzögert. Nun aktuell also wieder Lieferengpässe. Sind die Geländer da, können laut Dixius auch die Pflanzbeete montiert werden. Dann fehlten nur noch Abdeckplatten auf der Natursteinmauer zur Bahnlinie hin, doch deren Fehlen beeinträchtige die Funktionsfähigkeit nicht.

Modern, mobil und barrierefrei - So wird der Saarburger Bahnhof umgestaltet

Infrastruktur : Modern, mobil und barrierefrei - So wird der Saarburger Bahnhof umgestaltet

Barrierefreiheit an Bahnhöfen in Trier-Saarburg: Hohe Hürden vor der Zugfahrt

Verkehr : Barrierefreiheit an Bahnhöfen in Trier-Saarburg: Hohe Hürden vor der Zugfahrt

Die vielen Treppenstufen sind immer wieder ein Ärgernis

Die Rampe zur Unterführung ist ein erster Schritt bei der Umgestaltung des gesamten Bahnhofsumfelds in Richtung Barrierefreiheit. Seit Jahren sind die vielen Treppenstufen, die Reisende sowie andere Nutzer der Unterführung überwinden müssen, ein großes Ärgernis und das nicht nur für Gehbehinderte. Auch Radfahrer, E-Biker, Kinderwagenschiebende oder Menschen mit schwerem Gepäck haben da ihre Probleme.

Was die Stadt weiter am Bahnhof Saarburg plant

Dixius hat den Zeitplan für die städtischen Planungen im Kopf. So liegt die Zuschussbewilligung für die Rampe Richtung Beuriger Bahnhofstraße vor. Die Arbeiten müssten noch ausgeschrieben werden und könnten dieses Jahr beginnen. Die Parkplätze auf dieser Seite des Bahnhofs seien als nächstes an der Reihe. Dort sollen neben Autostellplätzen auch Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sowie Ladestationen für E-Autos- und Bikes entstehen.

In diesem Jahr soll zudem die Genehmigungsplanung für die dritte Rampe, nämlich die Richtung Stadt, erfolgen. Sie könnte laut Dixius 2024 gebaut werden. Ab 2025 geht es dann an die Parkplätze auf der zur Stadt hin gewandten Seite. Zudem soll der Straßenraum auf dieser Seite (Güterstraße/Brückenstraße) umgestaltet werden. Ende 2026, so stellt sich der Stadtbürgermeister vor, könnte dieses städtische Projekt, das zu 75 Prozent von Bund und Land gefördert wird, fertig werden.