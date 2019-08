Feier : Bahnhofsfest in Deuselbach

Deuselbach Die Interessengemeinschaft (IG) Nationalparkbahn Hunsrück-Hochwald veranstaltet am Samstag, 3. August, ab 10 Uhr das Bahnhofsfest am Bahnsteig in Deuselbach. Unter anderem gibt es eine geführte Begehung der Strecke zum Deuselbacher Viadukt und zum Hoxeler Tunnel (Gesamtstrecke ca. 4 Km) um 11 und um 15 Uhr.