Versteigerung : Bahngebäude geht für 41 000 Euro über das Auktionspult

Konz/Berlin Die Bahnmeisterei in Karthaus hat nach einer Auktion in Berlin einen neuen Besitzer. Damit hat die Bahn alle Gebäude auf dem Bahnhofsgelände verkauft.

Ein Bieter aus der Region Trier hat die ehemalige Bahnmeisterei in Karthaus, das größte Nebengebäude des historischen Bahnhofs, bei einer Auktion in Berlin für 41 000 Euro ersteigert. Der Vorstand des Auktionshauses Karhausen in Berlin, Matthias Knake, sagt auf TV-Anfrage: „Insgesamt hatten sich fünf Bieter an der Auktion am Freitag beteiligt. Der Zuschlag wurde nach einem langen Bietungsgefecht erteilt.“ Den Namen des Käufers nennt Knake auf TV-Anfrage aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen nicht. Eine Anfrage zur Kontaktaufnahme mit dem TV habe er aber weitergeleitet, versichert Knake.