15 000 Euro Mindestgebot : Karthäuser Bahngebäude unterm Hammer

Die Bahnmeisterei in Karthaus (1903/04) hat innen und außen großen Sanierungsbedarf. Foto: Auktionshaus Karthausen/Auktionshaus Karhausen

Konz Die Bahn lässt ein weiteres historisches Gebäude am Haltepunkt in Kar­thaus versteigern. Das Mindestgebot bei einer Auktion in Berlin liegt bei 15 000 Euro. Ein Schnäppchen dürfte der Handel trotzdem nicht werden.

Die Mauern sind voller Graffiti, viele Fenster mit Brettern vernagelt. Um das Gebäude steht schon länger ein Bauzaun. Die Rede ist vom 1903 erbauten denkmalgeschützten Bahnhof Karthaus, oder? Eine Ebay-Kleinanzeige, die zurzeit im Internet kursiert und über die in Konz schon kräftig spekuliert wurde, bringt Aufklärung. Denn bei dem Objekt handelt es sich nicht um das große Gebäude direkt vor dem Bahnsteig. Das hat ein luxemburgischer Investor schon 2012 bei einer Auktion in Köln für 15 000 Euro ersteigert. Es geht um die Bahnmeisterei. Das ist das erste Nebengebäude von der Karthäuser Bahnbrücke aus kommend auf der linken Seite. Das Mindestgebot bei der Auktion am Freitag, 14. Juni, liegt wie schon bei der Versteigerung des Hauptgebäudes bei 15 000 Euro. Für Telefongebote läuft die Frist am Freitag, 7. Juni, aus.

Auch wenn das Gebäude günstig verkauft werden sollte, ist die Bahnmeisterei keineswegs ein Schnäppchen. Das wird bei einem Gespräch mit Matthias Knake, Vorstand des Auktionshauses Karhausen AG in Berlin, schnell klar. Denn das Gebäude ist zwar nicht so riesig wie das 2012 versteigerte Bahnhofsgebäude mit 737 Quadratmetern Nutzfläche, aber mit 340 Quadratmetern auf drei Etagen verteilt immer noch ziemlich groß. Laut dem Auktionsexposé wurde die Bahnmeisterei 1903/04 in Massivbauweise mit Natursteinsockel und -elementen sowie Kreuz- und Walmdächern gebaut. Seitdem ist sie in Besitz der Bahn. Das Dach ist mit Schiefer gedeckt, und es gibt einen kleinen Keller. Die Ausstattung sei einfach, heißt es im Exposé. Der Zustand wird nicht beschönigt, die Mängelliste ist lang: Der Schornstein sei wegen Absturzgefahr bis unter das Dach zurückgebaut, auch die Heizungsanlage sei größtenteils entfernt worden. Hinzu kämen „Vandalismus-, Feuchtigkeits-, Putz- und Mauerwerksschäden, Graffitiverunreinigungen sowie teilweise Deckendurchbrüche“. Das Dach sei zum Teil undicht oder defekt. Das Fazit: Die Bahnmeisterei ist insgesamt in stark sanierungs- und modernisierungsbedürftigem Zustand.

Info Viele alte Bahngebäude werden verkauft Allein das Auktionshaus Karhausen AG in Berlin hat laut eigenen Angaben bereits 700 Bahnhöfe in Deutschland versteigert und insgesamt 1000 im Vertrieb gehabt. Dass diese Gebäude alle zum Verkauf standen, liegt an der Geschäftspolitik der Deutschen Bahn. Seit Anfang der 2000er Jahre hat sich der Konzern von aus seiner Sicht überflüssigen Bahnhofsgebäuden getrennt. Die teils mehr als 100 Jahre alten Empfangshallen wurden durch Wetterhäuschen und Fahrkartenautomaten ersetzt. Die Gebäude wurden an Privatinvestoren verkauft – zum Teil in größeren Paketen an Großinvestoren. Die Bahn und die Investment-Firmen haben sich in den wenigsten Fällen um die Immobilien in ihrem Besitz gekümmert, so dass der Zustand der Gebäude oft schlecht ist. Potenzielle Käufer müssen deshalb immer mit hohen Nachfolge-Investitionen rechnen.

Hintergrund Auflagen beim Kauf von Bahngebäuden 44 Quadratmeter der ehemaligen Bahnmeisterei Karthaus sind noch an die Bahn vermietet. Der Käufer kann den Mietvertrag nicht kündigen, bevor diese den Raum selbst aufgibt. Zu den besonderen Vertragsbedingungen der Bahn gehören außerdem zum Beispiel sogenannte Wartungsrechte, die ihr auch nach dem Verkauf Zugang zur Sicherung der Gleise garantieren. Der Käufer muss der Bahn zum Beispiel auch zwei Parkplätze garantieren. Der Boden des Geländes kann außerdem aufgrund der ehemaligen industriellen Nutzung verunreinigt sein. Auch Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg können nicht ausgeschlossen werden, da der Bahnhof mehrfach Ziel alliierter Bombenangriffe war. Mögliche Folgen des weiterlaufenden Bahnbetriebs wie Lärm, Erschütterungen, elektrische Strahlung oder Funkenflug muss der Käufer dulden.

Meinung Bitte kein zweites Trauerspiel in Karthaus Foto: TV/Friedemann Vetter Die Bahnmeisterei in Kar­thaus ist ein typisches Beispiel dafür, wie schlecht die Bahn mit ihren Gebäuden umgeht. Der Zustand ist desolat. Deswegen muss jeder potenzielle Käufer schon vorher einen Plan haben. Wo es hinführt, wenn jemand Geld für eine marode Billigimmobilie hinlegt, ohne ein Konzept mitzubringen, zeigt das Hauptgebäude am Bahnhof. Dort hat der Investor in sieben Jahren nichts verbessert. Im Gegenteil: Der Zustand wurde noch schlechter. Für die Karthäuser ist das ein Trauerspiel. Ein zweites brauchen sie davon nicht.

Für den potenziellen Investor bedeutet der aus Knakes Sicht „sehr schwierige Gebäudezustand“, dass er mit hohen Folge- und Sanierungskosten rechnen muss, vermutlich ein Millionenbetrag. Auch die Auflagen, die bei Bahngebäuden üblich sind, und der Denkmalschutz könnten bestimmte Umbau-Ideen erschweren. Ein weiterer Knackpunkt: 44 Quadratmeter bleiben nach Verkauf an die Bahn vermietet. In ihnen ist Betriebstechnik untergebracht (siehe Hintergrund).

Die Bahnmeisterei, ein Nebengebäude am Haltepunkt Karthaus, wird am 14. Juni in Berlin versteigert. Foto: Auktionshaus Karhausen

Dennoch gebe es bereits knapp 50 Interessenten, sagt Knake. Ihnen wurde ein geplanter Besichtigungstermin abgesagt. Der Grund: Viele hätten das Gebäude schon gesehen, als vor sieben Jahren das Hauptgebäude versteigert wurde. Dass die Stadt Konz unter den Bietern dabei sein wird, ist ziemlich unwahrscheinlich. Zumindest zeigt sich der Konzer Bürgermeister Joachim Weber im Gespräch nicht gerade begeistert von der Immobilie. „Was macht man mit einem Gebäude, in dem die Bahn noch aktiv ist?“, fragt er und spricht von einer „schwierigen Ausgangssituation“.

Wie schwer es ist, einen ehemaligen Bahnhof zu entwickeln, zeigt das Hauptgebäude. Denn an diesem ist seit dem Verkauf nichts gemacht worden. Darüber, woran das liegt, lässt sich nur spekulieren. Entweder übersteigen die Folgekosten den finanziellen Rahmen oder die Fantasie des luxemburgischen Käufers von 2012. Eine Anfrage des TV an die Trierer Architekten, die sich bisher für ihn in der Öffentlichkeit geäußert hatten, lassen diese unbeantwortet.

