Infrastruktur : Geduld gefragt auf dem Weg ins Saarland

Die Ersatzbusse auf der Saartallinie halten normalerweise an den Bahnhöfen, um dort Passagiere ein- und aussteigen zu lassen. In Saarhölzbach und in Serrig gibt es nun eine Änderung. In Serrig halten die Busse nun an der Bundesstraße 51. Das hat die Bahn mitgeteilt. Die neue Haltestelle befindet sich am Rastplatz König Johann. In Saarhölzbach halten die Busse nun in der Straße Im Saartal.