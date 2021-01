Natur : Bald blühen in Gusenburg noch mehr Obstbäume

Gusenburg 19 neu gepflanzte Obst- und Laubbbäume sollen für eine größere Artenvielfalt in Flora und Fauna sorgen.

(red) „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ Dieses allseits bekannte, wohl fälschlicherweise Martin Luther zugeordnete Zitat, bekommt in der aktuell nicht ganz einfachen Zeit wieder eine besondere Bedeutung. Einen Baum zu pflanzen ist eine Investition in die Zukunft. Die Gusenburger glauben laut Ortsbürgermeister Siegfried Joram an eine gute Zukunft für sich und ihr Dorf. Und so wurden im Dezember neunzehn neue Obst- und Laubgehölze in und um den Hochwald-Ort gepflanzt.