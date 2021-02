Rathaus Saarburg : Bald ist das alte Verwaltungsgebäude wieder zu sehen – Baugerüst wird abgebaut

Noch steht das Gerüst am Saarburger Verwaltungsgebäude auf dem Schlossberg. Bis Ende Februar/Anfang März soll es abgebaut sein. Foto: Dirk Tenbrock

Saarburg Gut zwei Jahre war das Haus Warsberg nach dem Großbrand im August 2018 von Gerüsten umgeben. Nachdem das weiße Kederdach oberhalb des Dachstuhls bereits im vergangenen Sommer abgebaut wurde, sind nun die letzten Gerüstteile an der Reihe.

Die Arbeiten im Außenbereich sind fast vollständig abgeschlossen. Lediglich oberhalb der Flachdachfläche im Bereich des Haupteingangs stehen noch kleinere Restarbeiten an.

Auch im Innenbereich hat sich seit der notwendigen Entkernung viel getan. Aktuell laufen sowohl verschiedene Installationsarbeiten (Elektro-, Heizungs und Sanitärinstallationen) als auch Trockenbau- und Putzarbeiten. Estricharbeiten stehen demnächst an.

Der Wiederaufbau der obersten Etage direkt unter dem Dach ist am weitesten fortgeschritten, da sich die Handwerker von oben nach unten fortarbeiten. Das Geschoss soll anders als vor dem Brand für weitere Büroräume genutzt werden, die nach der Fusion benötigt werden. Die Wände sind bereits eingezogen und lassen den späteren Schnitt der Räume erkennen.