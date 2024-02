Auf der Suche nach Ideen „Strandgefühl“ im Hermeskeiler Freibad? Wie der Spielplatz attraktiver werden soll

Der kleine Spielplatz auf dem Gelände des Freibads ist „etwas in die Jahre gekommen“. So beschreibt es Daniela Pitro vom Bauamt der Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil. Die beiden Spielgeräte – ein Gerüst mit Schaukeln und eine Rutsche samt Kletter-Elementen –, seien teils beschädigt und könnten so nicht mehr benutzt werden: „Kinder könnten sich daran verletzen.“