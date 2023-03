Investor sieht neues Potenzial Das Warten hat (vielleicht) ein Ende: Hermeskeiler bekommen weitere Chance auf Windräder

Hermeskeil · Noch dreht sich kein Windrad auf städtischem Gebiet in Hermeskeil. Ein Investor sieht dafür jedoch neues Potenzial – gleich an zwei Stellen. Was die Firma Jade vorschlägt und was das für die Windkraftplanung der Verbandsgemeinde bedeuten würde.

28.03.2023, 07:01 Uhr

Die Windräder, die hier hinter dem Stadtteil Höfchen auftauchen, stehen alle nicht auf Hermeskeiler Gebiet. Für Anlagen auf städtischem Gebiet ist aber vielleicht eine neue Möglichkeit in Aussicht. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Um Windräder auf dem Gebiet von Hermeskeil bemüht sich die Politik vor Ort schon seit Jahren. Zwar gibt es Pläne für drei Anlagen im Süden der Stadt. Doch die konnten bislang nicht realisiert werden. Nun besteht vielleicht eine weitere Chance an anderer Stelle. Denn die Firma Jade Naturenergie, die im Hochwald bereits Windparks betreibt, sieht dort noch mehr Potenzial.