Für den guten Zweck : Fußball-Kinder an der Obermosel helfen bedrohten Menschenaffen

Nittel/ Wellen/Temmels Dass Fußballspielen nicht alles ist, beweisen die Bambini der SG Obermosel. Sie engagieren sich in einem besonderen Projekt, das im Frühling hoffentlich besonders viele Blüten trägt.

Die Kinder aus der Bambini-Mannschaft der SG Obermosel, in der die Sportvereine aus Nittel, Wellen und Temmels ihre Fußballmannschaften zusammengefasst haben, spielen nicht nur Fußball. Sie treffen sich auch außerhalb der Trainings- und Spielzeiten. Wie am vergangenen Samstag. Da trafen sich rund ein Dutzend Mädchen und Jungen aus dem Team, um 250 Tulpenzwiebeln für einen guten Zweck in einem hübschen Eckchen am Sportplatz in Temmels zu setzen.

Silke Nowacko, Organisatorin der Aktion und zugleich eine Art „Teammanagerin“ der Bambini-Truppe, erklärt: „In der Altersgruppe der Bambini (sechs Jahre und jünger) gibt es noch keinen regulären Spielbetrieb in einer Liga. Daher organisieren wir die Spiele selbst. Und weil uns das Zusammensein so viel Spaß macht, treffen wir uns auch außerhalb vom Fußball.“ So wie eben am Samstagvormittag, als in dicke Anoraks und Gummistiefel gepackte Kinder durch den schmatzenden Matsch tapsten. Ihr Ziel: Eine Baumgruppe an einem Bach oberhalb des Sportplatzes. Dort war bereits ein Beet für die Pflanzaktion vorbereitet. Nowacko: „Wenn zu Ostern die Blumenzwiebeln ausgetrieben sind, werden wir im Rahmen eines Bambini-Turniers Anfang April die Tulpen abschneiden und als Sträuße verkaufen. Der Erlös geht dann an die Organisation „Tulpen für Brot“.