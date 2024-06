Nachwuchs Jetzt auch in Irsch: Warum Bambini-Wehren im Kreis Trier-Saarburg boomen

Irsch · Es ist die achte Bambini-Wehr in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, die nun in Irsch gegründet wird (bei den Feuerwehrtagen am Wochenende). Was es bringt, die Kleinen so früh an das Löschen heranzuführen.

07.06.2024 , 15:37 Uhr

Spielerisch werden in den Bambini-Wehren die Kinder an die Arbeit der Feuerwehr herangeführt. Foto: picture-alliance/ dpa/Daniel Karmann