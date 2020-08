Musik : Zwei Konzerte open air am Wochenende in Saarburg

Foto: TV/Ulrich Korte

Saarburg Kai und Funky von der Band Ton Steine Scherben und die Band Zentury XX treten am Wochenende auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne in Saarburg auf. Sowohl an der Abendkasse wie im Vorverkauf gibt es noch Karten.

Am Freitag, 14. August, beginnt um 19 Uhr der Einlass für Kai und Funky. Sie treten zusammen mit Gymmick und einem besonderen Programm um 20.30 Uhr auf. Aufgrund des anstehenden Geburtstags der Band um den verstorbenen selbsternannten König von Deutschland, Rio Reiser, spielt die Gruppe die besten Hits der 50-jährigen Geschichte.