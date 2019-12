Freizeit : Bandworkshop im Jugendzentrum

Saarburg Das Jugendzentrum Saarburg bietet bei seiner Winterfeier am Donnerstag, 19. Dezember, von 15 bis 17.30 Uhr einen Bandworkshop an. Teilnehmen können alle Jugendliche ab zwölf Jahre, die Lust an Rock und Popmusik haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Die Musikinstrumente und Verstärker (E-Gitarren, E-Bass, Keyboard, Schlagzeug) sind selbstverständlich vor Ort. Wer möchte, kann auch sein eigenes Instrument mitbringen. Grundkenntnisse an den jeweiligen Instrumenten sind gewünscht, aber nicht zwingend erforderlich. Auch Anfänger dürfen sich an den Musikinstrumenten ausprobieren.

Anschließend spielt ab 19 Uhr die Alternative-Rockband „Helium Nation“. Der Workshop sowie die Winterfeier generell sind kostenlos.