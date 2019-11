Modellregion Saar-Obermosel : Barrierefreier Tourismus: Rundweg und Tastmodell am Kloster Karthaus geplant

Konz Barrierefreier Tourismus wird in der Urlaubsregion Saar-Obermosel besonders gefördert. Die Projektleiterin hat im Konzer Ausschuss erklärt, wie zwei Kulturdenkmäler für Menschen mit Einschränkungen attraktiver werden sollen.

Derzeit gibt es vier zertifizierte Betriebe in Konz. Dazu zählen das Saar-Mosel-Bad, das Weingut und die Brennerei Peter Greif, die Tourist-Information Konz und das Kloster in Karthaus. Letzteres soll gemeinsam mit dem Freilichtmuseum Roscheider Hof auch für mobilitäts- und sinneseingeschränkte Touristen attraktiver werden. „Beides sind touristische ‚Hotspots’ in Konz, und sie sind durch Wasserrechte über Jahrhunderte geschichtlich miteinander verbunden“, erklärte die Projektleiterin Koster. Das Projekt umfasse unter anderem einen barrierefreien Rundweg um das Kloster und ein Tastmodell aus Bronze. Zum Einsatz soll auch moderne Technik kommen. Per Smartphone-App können Touristen bei einer sogenannten Lauschtour Anekdoten zur Geschichte erfahren oder über ein Portal für virtuelle Realitätserweiterung die Häuser des Museumsdorfes mit Hilfe von 360-Grad-Bildern virtuell betreten. Denn das teilweise unwegsame Gelände dort ist für Menschen mit gewissen Mobilitätseinschränkungen schwer zugänglich.

Koster glaubt auch, dass durch dieses sogenannte Infotainment das Erlebnis aufgewertet und der Besuch nicht nur für die Zielgruppe attraktiver gemacht wird. Kalkuliert wird mit Projektkosten von 250 000 Euro. Abzüglich der Förderung ergibt das einen Eigenanteil von 37 500 Euro für die Stadt Konz.

Im Ausschuss wurden jedoch Befürchtungen laut, dass die Kosten nachher weit über dem Angebot liegen könnten. „Mit dem Thema gehen wir in den Stadtrat“, sagte dazu Bürgermeister Joachim Weber. Bis zur nächsten Sitzung am 3. Dezember sollen die Kosten nochmals überprüft werden.