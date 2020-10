Kostenpflichtiger Inhalt: Gefördert von der Aktion Mensch : Barrierefreies Dorf in den Bäumen in Kell – Wo Kinder werkeln und Ängste überwinden

Jonas (rechts) und Yannick helfen fleißig beim Abbau einer Plattform im „Dorf in den Bäumen“ bei Kell. Das Projekt der Erlebniswerkstatt Saar ermöglicht Kindern und Jugendlichen mit und ohne Handicap Abenteuer in der Natur . Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Kell am See Im Wald bei Kell am See bauen junge Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam am „Dorf in den Bäumen“. Unterstützer sprechen von einem landesweit einmaligen Projekt der Erlebniswerkstatt Saar, das mit Hilfe der Aktion Mensch weiter wächst.