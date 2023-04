Mitte März bis Ende Mai Warum Bagger das Saarufer am Rand des Naturschutzgebiets durchwühlen

In Wiltingen wird seit Mitte März großflächig das Saarufer umgestaltet. Ein Bagger durchpflügt dazu einen großen Bereich in der Nähe der Festwiese, wo unter anderem das Jungwinzer-Weinfest Klang und Glanz gefeiert wird. Manche Bürger und auch Touristen, die in immer größerer Zahl auf dem Saar-Radweg unterwegs sind, fragen sich, was diese Arbeiten sollen – zumal die schwere Maschine am Rand des Naturschutzgebiets am Wiltinger Saarbogen unterwegs ist.