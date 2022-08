Verkehr : Bauarbeiten an der B 51 bei Tawern

Foto: dpa/Jan Woitas

Tawern Der Landesbetrieb Mobilität will die Rampe zwischen der B51 und der Kreisstraße 112 bei Tawern umbauen. Was auf die Autofahrer zukommt und warum an der erst fünf Jahre alten Straße schon wieder gebaut werden muss.

Ab Mitte August starten laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) Arbeiten zum Umbau der Ausfahrrampe am Knotenpunkt B 51/K 112 bei Tawern. Zudem seien weitere kleinere Baumaßnahmen entlang der B 51 nötig, heißt es in einer Pressemeldung. Auf die Autofahrer kommt demnach an der Stelle eine Vollsperrung zu. Das ist laut der Behörde notwendig, weil an der Stelle die komplette Fahrbahn erneuert wird. Dabei müssten Belange des Arbeitsschutzes und der Verkehrssicherheit berücksichtigt werden.

„Die Vollsperrung wird je nach Baufortschritt voraussichtlich ab Mitte September eingerichtet“, erläutert die Straßenbaubehörde. Die Umleitung sei vor Ort ausgeschildert und erfolge über die B 51 und die L 136.

Die Ausfahrspur der B 51 in die K 112 in Fahrtrichtung Tawern wird laut LBM verlängert. Außerdem werden verschiedene Versickerungsanlagen hergestellt, um eine funktionierende Entwässerung der Fahrbahn zu gewährleisten.

Doch warum muss fünf Jahre nach der Freigabe der B51-Ortsumgehung für Konz-Könen schon wieder an einem Teil der Strecke gebaut werden? Ein LBM-Sprecher erläutert das auf TV-Anfrage folgendermaßen: Die Spur in Fahrtrichtung Tawern sei gemäß den gültigen Richtlinien und Vorschriften ordnungsgemäß im Zuge des Neubaus der B 51neu 2017 für den Verkehr freigegeben worden. „Im laufenden Betrieb hat sich jedoch gezeigt, dass auf Grund der vorhandenen Quer- und Längsneigungen der Ausfahrspur und der K112 die Sichtweiten ungünstig sind“, erklärt er weiter. „Um daraus entstehende Gefahrensituationen beim Spurwechsel auf die vorfahrtsberechtigte K 112 zu vermeiden, wird die Ausfahrspur nun auf rund 125 Meter verlängert.“ Durch die Arbeiten soll es also sicherer werden an der Stelle. Weil die Spur länger wird, müsse auch die Entwässerungssituation angepasst werden.