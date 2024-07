Kreishaus in Trier wird aufgehübscht Trier-Saarburger Verwaltung wird moderner und digitaler (Fotos)

Zwei Flaggen mit dem Logo des Landkreises Trier-Saarburg und die Europaflagge wehen vor dem Kreishaus am Willy-Brandt-Platz in Trier. Sie hängen an nagelneuen Fahnenmasten. Daneben sitzen zwei Männer auf Bänken. Einer ordnet Formulare, der andere schaut auf sein Handy. Beide warten darauf, dass die Kreisverwaltung nach der Mittagspause wieder öffnet. Ebenfalls neu ist der mit breiten Steinen gepflasterten Streifen, der zur Rollstuhlrampe am Haupteingang führt. An der Rampe selbst soll noch ein neues Geländer angebracht werden. Insgesamt investiert der Kreis etwa 240.000 Euro in den Platz und den Zugang zum Kreishaus.