Bauarbeiten an der Obermosel Brückensanierung in Wincheringen: Welches Dorf leidet besonders unter den Autokolonnen?

Die Bauarbeiten an der Grenzbrücke zwischen Wincheringen auf der deutschen und Wormeldingen auf der luxemburgischen Seite der Mosel laufen seit dem 1. März. Drei lange Wochen hat das Projekt zu einem Verkehrschaos geführt, das es in dieser Form an der Obermosel lange nicht mehr gegeben hat. Weil die Brücke nur von Luxemburg nach Deutschland freigegeben war, hakte es im morgendlichen Berufsverkehr an allen Ecken und Enden. Die Pendler mussten rund eine Dreiviertelstunde mehr Zeit mitbringen, um pünktlich zur Arbeit zu kommen. Die Brücken in Wellen/Grevenmacher und Perl/Remich, aber auch in Schengen und Trier mussten mehr Verkehr als sonst aufnehmen, schließlich überqueren rund 7000 Fahrzeuge täglich bei Wincheringen die Mosel.