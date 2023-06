Bauarbeiten ab Montag Ampel und Umweg: Was auf Autofahrer im Saar-Tal zukommt

Die L138 führt als Hauptstraße durch Wiltingen. In der einen Richtung führt sie nach Oberemmel und ins Konzer Tälchen. Am Saarufer trifft sie auf eine Straße, die links nach Saarburg führt (L138) und rechts nach Konz (L137/K133). Die Strecke Richtung Konz wird nach der dortigen Weinlage umgangssprachlich auch Wiltinger Kupp genannt. Der Knotenpunkt am Wiltinger Ortseingang ist somit im Konz-Saarburger Raum – nach den Knotenpunkten der unterschiedlichen Bundesstraßen – einer der wichtigsten Verkehrspunkte überhaupt. Die Nebenstrecke zwischen Konz und Saarburg wird rege genutzt. 5000 Fahrzeuge sind dort täglich unterwegs.