Die wichtigsten Fragen und Antworten Baustelle in der Saarstraße: Wer noch durch Konz fahren darf

Die Saarstraße/L135 in Konz ist seit knapp sechs Wochen wegen Ausbauarbeiten voll gesperrt. In zwei Abschnitten erneuert eine Baufirma neben der Fahrbahn der Bundesstraße auch den Fahrradweg, die Gehwege und die Versorgungsleitungen in dem Bereich. Autofahrer, die über die Straße Richtung Filzen, Hamm, Kanzem oder weiter saaraufwärts fahren möchten, werden offiziell über Könen und die B51-Ortsumgehung und Wawern Richtung Kanzem, Hamm und Filzen umgeleitet. Die Wege für die Autofahrer werden dadurch mindestens doppelt so weit. Und viele fragen sich nun, wann sie die Baustelle innerörtlich durch die Bahnhofstraße umfahren dürfen.