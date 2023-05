Umleitungen und Einschränkungen Wann die Hauptstraße im Konzer Tälchen endlich fertig wird

Autofahrer, Anlieger der Krettnacher Hauptstraße und solche, die an den Straßen leben, die Ortskundige gerne mal zum semi-legalen Umfahren der Baustelle nutzen, sind gleichermaßen gestresst. Immerhin dauert die Sanierung der L138, der Tälchen-Hauptstraße, in Krettnach schon eineinviertel Jahr. Das ist eine lange Zeit, wenn Umleitungen und Einschränkungen nötig werden. Immerhin ist derzeit der direkte Weg von Konz und der B268 in Richtung Oberemmel versperrt. Autofahrer müssen dorthin über Kommlingen fahren.