B268-Sperrung Verzögert das Wetter die Bauarbeiten auf der Bundesstraße?

Wer zurzeit auf der B268 von Pellingen in Richtung Hochwald fährt, stößt an der Abzweigung der K45, die unter anderem nach Lampaden führt, kurz hinter der Bushaltestelle Dreikopf auf eine Vollsperrung. Wer aus dem Hochwald in Richtung Trier fährt, kommt an der K145, über die man nach Baldringen fährt, nicht mehr weiter. Weite Abschnitte der Bundesstraße B268 zwischen Zerf und Steinbachweiher sind komplett abgetragen. Die Straße wird saniert und ist voll gesperrt. Autofahrer, die dort in Richtung Hochwald oder Saarland unterwegs sind, müssen eine weitläufige Umleitung in Kauf nehmen. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat diese über die B407 in Richtung Irsch und Saarburg und von dort aus über die B51 nach Trier und umgekehrt ausgeschildert.