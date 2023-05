Diskussion über Abfall und Dreck Gibt es in der Konzer Innenstadt zu viel Müll?

Eine Dose, Papier, Zigarettenkippen oder ähnliche Abfälle, Schmierereien und Kritzeleien .... Über all diese Dinge regen sich die Menschen in Konz genauso auf, wie in anderen Dörfern und Städten. Oft kocht die Wut in Kommentaren unter Social-Media-Beiträgen zum Thema hoch. Manchmal geraten die Menschen sogar auf der Straße aneinander. In der Saar-Mosel-Stadt spielte das Thema Müll kürzlich auch im Bauausschuss eine Rolle.