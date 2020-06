Verkehr : Konz treibt Radkonzept voran

Konz Der städtische Bauausschuss hat sich für die von der Verwaltung vorgeschlagene Streckenführung der Pendlerradroute ausgesprochen.

Der Bauausschuss der Stadt Konz hat in seiner jüngsten Sitzung zum zweiten Mal in Folge das Radverkehrskonzept für die Stadt sowie die innerstädtische Streckenführung der geplanten Pendlerradroute zwischen Konz, Trier und Schweich beraten. Anders als beim ersten Termin haben Ausschussmitglieder positive Beschlüsse zu beiden Themen gefasst. Damit ebnet das Gremium den Weg für die Pendlerradroute, die über mehrere Fahrradstraßen und Schutzstreifen vom Bahnhof Konz bis zum Karthäuser Moselufer und von dort weiter nach Trier führen soll (der TV berichtete).

Kritik an der Streckenführung äußerte Ausschussmitglied Laura Malburg (Die Grünen). Sie beklagte, dass vorgesehen sei, die Konstantinstraße von der Bahnhofstraße bis zur Granastraße zu einer Fahrradstraße zu machen. Die Straße ist bisher ein verkehrsberuhigter Bereich, in dem Schrittgeschwindigkeit gilt. In einer Fahrradstraße dürften alle Verkehrsteilnehmer jedoch bis zu 30 Kilometer pro Stunde fahren. Aus Malburgs Sicht geht die Veränderung zu Lasten der Fußgänger in der Konstantinstraße. Besonders betroffen seien Schüler auf dem Schulweg, Senioren aus dem benachbarten Seniorenhaus zur Buche und die Bewohner des Lebenshilfe-Wohnheims in diesem Bereich. Malburgs Nachfrage, ob man nicht den verkehrsberuhigten Bereich innerhalb der Pendlerradroute erhalten könne, verneinte Guido Wacht, hauptamtlicher Beigeordneter der Verbandsgemeinde Konz. Aus Sicht der Gutachter und Experten sei die Ausweisung der Konstantinstraße als Fahrradstraße notwendig.