Feuerwehr : Halle von Bauunternehmen in Konz brennt

Die Feuerwehr hat am Mittwochmorgen einen Brand eines in Konz ansässigen Baudiensleistungsunternehmens gelöscht. Das teilte die Polizei mit. In einer Halle des Unternehmens sei es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand in der Lüftungsanlage gekommen. Die eingesetzten Kräfte konnten den Brand sehr schnell unter Kontrolle bringen. Das teilt die Polizei am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr mit. Laut Polizei konnte keine Schadstoffbelastung festgestellt werden und es wurden keine Personen verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.