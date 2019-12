Protest-Aktion : Bauern protestieren an der Mosel und in der Eifel

Wellen/Saarburg/Prüm Landwirte aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland beteiligen sich am Mittwoch zwischen 16.30 und 17 Uhr an einer bundesweiten sogenannten „Flashmob-Protestaktion“.

Landwirte aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland beteiligen sich am Mittwoch zwischen 16.30 und 17 Uhr an einer bundesweiten sogenannten „Flashmob-Protestaktion“. Zwischen Wellen an der luxemburgischen Grenze (Verbandsgemeinde Konz) und Mettlach werden sie mit ihren Traktoren an unterschiedlichen Strecken gruppenweise am Straßenrand stehen und mit ihren Scheinwerfern leuchten. Der Protest-Aufruf gilt für ganz Deutschland, und wurde auch in der ganzen Region Trier verbreitet. So sind auch in der Eifel Aktionen geplant, unter anderem am A60-Kreisel bei Prüm.