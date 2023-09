Vorbote aus Stroh steht schon 110 Händler und tierische Gäste: Womit der Hermeskeiler Bauernmarkt lockt

Hermeskeil · Der Strohbauer am Hermeskeiler Kreisel wirbt schon für den großen Markt am Sonntag, 8. Oktober, inklusive geöffneter Geschäfte. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es laut den Veranstaltern wieder deutlich mehr Stände. Was es dort Neues zu entdecken gibt und welche Aktionen rundherum geplant sind.

22.09.2023, 06:51 Uhr

Stück für Stück wächst der Strohbauer: Mit viel Routine bauen die Helfer vom Hermeskeiler Bauhof und die Mitarbeiterinnen der Touristinformation den lustigen Gesellen zusammen, der für den Bauern- und Handwerkermarkt am 8. Oktober werben soll. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Die Handgriffe sitzen, die Abläufe sind seit Jahren gut eingespielt. Und doch wird es beim Aufbau des mehr als drei Meter hohen Strohgesellen am Hermeskeiler Stadteingang kurzzeitig brenzlig. Der runde Strohballen, der den Kopf bildet, sitzt ein wenig schief auf dem Strohkörper und droht nach vorne zu kippen. Doch die Helfer vom städtischen Bauhof haben die Situation schnell im Griff und fixieren den Kopf mit ein paar großen Eisennägeln.