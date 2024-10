Veranstaltung am 13. Oktober Das bieten die Händler beim Bauernmarkt in Hermeskeil

In diesem Jahr ist alles etwas anders beim Bauern- und Handwerkermarkt in Hermeskeil. Denn der Neue Markt, der große Platz im Stadtzentrum, kann nicht für die Stände genutzt werden. Er dient derzeit ersatzweise als Busbahnhof – wegen der Großbaustelle am Donatusplatz. Die Händler werden sich deshalb über die Kunickerstraße, den Hof hinter dem Amtsgericht und über die komplette Fußgängerzone verteilen (wir berichteten).