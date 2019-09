Schwere Maschinen am Moselufer : Baufirma entfernt Wurzelschäden von Radwegen in Konz

Konz Wer zurzeit auf dem Mosel- und Saarradweg in Konz unterwegs ist, muss an einigen Stellen absteigen. Dort klaffen größere Löcher im Asphalt, um den weg noch einmal zu begradigen.

Um sie zu entfernen, werden die markierten Stellen zunächst befeuchtet. So entsteht weniger Staub, wenn ein Bauarbeiter mit dem Bagger die Asphaltbrocken über den Wurzeln herausreißt. Die Wurzeln werden so entfernt. Andere Arbeiter glätten die Stellen wieder, bevor die Asphaltiermaschine kommt, um die Löcher im Radweg wieder zu schließen.

Insgesamt warten laut Michael Naunheim 47 markierte Stellen auf den Einsatz der Baufirma. Etwa 19 Wurzelschäden hat die Verwaltung ab der Saarbrücke in Richtung Filzen bis zum Stadtausgang erfasst. Weitere 19 Stellen sind von der Saarbrücke in Richtung Campingplatz zu finden. Am Hafen in Richtung Trier sind sieben Stellen markiert. Im Bereich Saarmündung in Richtung Wasserliesch muss die Baufirma voraussichtlich zwei Stellen ausbessern.