Bauarbeiten : Baufirma verlegt Kanal bei Wiltingen

Wiltingen/Kanzem Eine Baufirma arbeitet seit Ende September im Auftrag der Verbandsgemeindewerke Konz an der L138, die am Altarm der Saar entlang Richtung Wiltinger Kupp führt. Laut der Verwaltung in Konz wird die Kläranlage Wiltingen in ein Pumpwerk umfunktioniert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken