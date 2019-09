Schulen : Grundschule wird erweitert und renoviert

Saarburg Die Bauge­nehmigung für die Erweiterung der Grundschule St. Marien in Saarburg liegt vor. Deshalb kann laut Verbandsgemeindeverwaltung im Oktober mit den Arbeiten begonnen werden. Ein neues Gebäude mit acht Klassenräumen auf zwei Etagen soll im hinteren Bereich des Schulhofs entstehen.

In der Folge soll der Pausenhof in Richtung des Bolzplatzes erweitert werden. Die Arbeiten werden nach Schätzung der Verwaltung voraussichtlich im August 2020 abgeschlossen. Die Erweiterung kostet rund zwei Millionen Euro, heißt es. Das Land Rheinland-Pfalz hat einen Zuschuss von 800 000 Euro zugesichert.

Hintergrund: Die Schülerzahlen von St. Marien wachsen stetig. Derzeit sind rund 270 Schülerinnen und Schüler in der Grundschule angemeldet. Die Verwaltung rechnet damit, dass die Zahlen weiter steigen werden, da im Einzugsbereich neuer Wohnraum entsteht, der auch für Familien attraktiv ist. Bereits vor zwei Jahren wurde an der Schule ein Container aufgestellt, in dem eine Klasse unterrichtet wird.