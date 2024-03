Kein beschleunigtes Verfahren Fünf Freunde wollen in Wiltingen gemeinsam bauen – doch das Gesetz macht es ihnen nicht einfach

Eine private Bauherrengemeinschaft will sich in Wiltingen den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen. Im Baugebiet In der Acht sollen ihre fünf Häuser entstehen. Der Paragraf 13b im Baugesetzbuch befeuerte die Pläne, brauchte man doch dabei keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen – sehr zum Ärger von Naturschützern.