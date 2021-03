Unfall : Baukräne verhakt – B 419 in Nittel gesperrt

Baukräne verhakt – B 419 in Nittel gesperrt

In Nittel haben sich zwei Baukräne verhakt. Um sie zu entzerren, war ein größerer Einsatz notwendig, bei dem sowohl die B 419 als auch die Bahnstrecke an der Obermosel gesperrt werden mussten. Foto: Johannes P. Orzechowski

Nittel Die Bundesstraße B 419 und die Obermoselbahnstrecke waren am Donnerstagnachmittag zweieinhalb Stunden lang gesperrt. Die Ursache war ein Vorfall auf der Großbaustelle für den neuen Supermarkt, der unterhalb des Neubaugebietes Wiesengraben an der Bundesstraße entsteht. Die Seile und Haken zweier Baukräne haben sich laut der Polizeiinspektion Saarburg verhakt.

Zunächst versuchte die Feuerwehr der Stadt Konz ohne Erfolg die Kette zu lösen. In einer Höhe von 25 Metern seien die Arbeiten aufgrund des starken Windes unmöglich gewesen, hieß es vor Ort. Nach Rücksprache mit einem Bauunternehmen kam deshalb später ein 80 Tonnen schwerer Autokran zum Einsatz. Mit einem Korb am Kran wurden zwei Bauarbeiter der Fachfirma in die Höhe gehoben und konnten die beiden Kräne voneinander lösen. Im Anschluss konnte die Einsatzstelle wieder freigegeben werden.