Dorfentwicklung : Ende der Tristesse im Gusenburger Ortskern – Wichtige Bauphase für neuen Treffpunkt gestartet

Wasser marsch am Brunnen: Ortsbürgermeister Siegfried Joram und Dorfbegleiterin Hiltrud Pawlik freuen sich über den neuen Generationentreff, der jetzt von Ehrenamtlichen weiter gestaltet wird. Foto: Herbert Thormeyer

Gusenburg In der Ortsmitte von Gusenburg nimmt ein neuer Generationentreff mit Schulgarten Gestalt an. Was dieser Anlaufpunkt fürs ganze Dorf bedeutet und woran viele fleißige Helfer jetzt mitarbeiten.