Sanierungsarbeiten fast abgeschlossen Das Ende der A1-Baustelle im Hochwald naht

Arbeiter montieren bereits seit einiger Zeit neue Schutzplanken im Bereich des Mittelstreifens an der A1 zwischen Moseltal und Reinsfeld. Ein Zeichen dafür, dass auf den sanierten Fahrbahnen bald in beide Richtungen wieder freie Fahrt herrscht? Ja, bestätigt die zuständige Autobahn GmbH des Bundes in einer aktuellen Pressemitteilung. Darin heißt es, die Sanierungsarbeiten seien „weitgehend abgeschlossen“. Zurzeit laufe noch der Einbau der Schutzplanken, Markierungsarbeiten stünden außerdem noch aus. Voraussichtlich bis Freitag, 22. März, soll jedoch alles so weit erledigt sein, dass die Baustelle samt Verkehrsführung zurückgebaut werden könne.