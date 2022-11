Verkehr : Baustelle am Hermeskeiler Innenstadtring angekündigt: Ab Montag kein Abbiegen mehr in die Schulstraße

Hermeskeil An der Einmündung vom Hermeskeiler Innenstadtring zur Schulstraße wird ab Montag gebaut. Autofahrer müssen sich daher auf eine teils geänderte Verkehrsführung einstellen. Wie diese aussieht und wie lange die Arbeiten dauern sollen.

Autofahrer in Hermeskeil müssen sich in der kommenden Woche auf eine geänderte Verkehrsführung im Bereich des Innenstadtrings einstellen. Von dort wird ab Montag, 28. November, bis voraussichtlich Donnerstag, 1. Dezember, ein Abbiegen in die Schulstraße vorübergehend nicht möglich sein. Laut Mitteilung der Verbandsgemeinde-Verwaltung erfolgen in dem Bereich Arbeiten an dem lokalen Nahwärmenetz, das unter anderem öffentliche Gebäude wie das Rathaus, Schulen und die Hermeskeiler Bäder mit Wärme versorgt. „Es wird ein weiteres Anwesen in der Schulstraße an dieses Nahwärmenetz angeschlossen“, erklärt dazu Andreas Schmitt, Leiter des Fachbereichs Bauen, Umwelt und Werke.