Es geht los am Donatusplatz Großbaustelle mitten in der Stadt: Diese Wege führen jetzt durch und nach Hermeskeil

Hermeskeil · Die Bagger rollen ab Montag am Donatusplatz in Hermeskeil. Wie lange die wichtige Verkehrsachse durch die Stadt gesperrt ist und was man über Umleitungen und den veränderten Busverkehr wissen muss.

13.09.2024 , 06:30 Uhr

Hier fährt ab Montag, 16. September, kein Auto mehr: Der Umbau des Donatusplatzes in Hermeskeil beginnt, die St.-Josef-Straße ist deshalb für rund anderthalb Jahre gesperrt. Das bedeutet einige Umwege für die Verkehrsteilnehmer. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber