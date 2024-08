Arbeiten beginnen Baustellen und Vollsperrungen auf zwei Bundesstraßen bei Zerf

Oberzerf/Saarburg · Die Arbeiten am Knotenpunkt zwischen der B268 und der B407 bei Oberzerf schreiten voran. Doch nun stehen Arbeiten unter Vollsperrung an, die weiträumige Umleitungen notwendig machen. Was auf die Autofahrer zukommt.

30.08.2024 , 07:57 Uhr

Symbolbild Foto: dpa/Jan Woitas