Dorfentwicklung : Wie ein Discounter bei der Lösung des Kinderbetreuungsproblems in Freudenburg helfen könnte

Der Platz in der Freudenburger Kita ist am Limit. Die Ortsgemeinde sieht in einem Neubau an anderer Stelle durch den Discounter Norma die beste Lösung. Foto: Herbert Thormeyer

FREUDENBURG Die verzwickte Situation in der Kinderbetreuung in Freudenburg war Thema im Ortsgemeinderat. Was die Ortsgemeinde von der Verbandsgemeinde fordert und was ein Discounter damit zu tun hat.

„Rund zwei Millionen Euro haben wir schon in das Kindergartengebäude gesteckt, obwohl es der Verbandsgemeinde gehört“, empört sich der Freudenburger Ortsbürgermeister Alois Zehren. In der Einrichtung wird es immer enger, wie Anne Westermann von der Kita gGmbH bestätigt: „Da sind wir absolut am Limit“.

Das Problem der Kinderbetreuung in Freudenburg

Genutzt wird das Gebäude von Kindern aus Freudenburg, Kirf und Kastel-Staadt. 127 Kinder werden derzeit betreut, erlaubt sind seit 1. Juli 2021 jedoch 150, davon 16 unter Zweijährige, wofür ein Erweiterungsbau nötig wäre. „Der kostet pro Gruppe gut eine Million, Tendenz steigend“, sagt dazu der Ortschef und bedauert, dass die Zuschüsse in keinem Verhältnis zu den Kosten stehen.

Anne Westermann beschreibt in der Sitzung des Ortsgemeinderates, welch sportliche Herausforderung es derzeit bedeutet, den Kindern zu ihren Mahlzeiten zu verhelfen: „Die Lebensmittel werden hochgetragen ins erste Obergeschoss, oben gekocht, dann als fertiges Essen wieder runtergetragen in die Gruppenräume, wo gegessen wird.“ Danach muss das Geschirr wieder hoch zum Spülen.

Eine Lösung wäre ein Bistro auf der gleichen Etage wie die Küche. Dann würde jedoch ein Gruppenraum wegfallen. Bei der Betreuung von 120 Kindern wäre Schluss. „Dann müssen wir sieben Elternpaaren absagen“, beschreibt Westermann die Konsequenz. „Ein Neubau würde gut zehn Millionen Euro kosten. Das können weder wir, noch die beiden anderen Gemeinden stemmen“, sagt Zehren.

So könnte ein Discounter bei der Lösung des Problems in Freudenburg helfen

Jetzt kommt der geplante Neubau des Lebensmitteldiscounters Norma ins Spiel. Dieses Unternehmen hat schon andernorts in der Nähe ihrer Märkte Kindergärten gebaut und bietet das auch in Freudenburg an. Und Alois Zehren ist sicher: „Die bauen billiger, als wenn wir das übernehmen.“

Aus dem jetzigen Kita-Gebäude rausgehen ohne Abschlagszahlung von der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell wegen der getätigten Investitionen will Freudenburg aber auf keinen Fall. Die Zweckvereinbarung soll für diesen Standort aufgegeben werden, so der Wunsch. Doch neue Brandschutzmaßnahmen laufen gerade. So will es die Unfallkasse.