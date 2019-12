Dorfentwicklung : Bauwillige in Beuren können vor dem nächsten Sommer loslegen

Der Straßenaufbau im Baugebiet In den Schrödersstücker in Beuren hat begonnen. Bis auf den 15 Grundstücken die ersten Häuser gebaut werden können, dauert es voraussichtlich bis zum späten Frühjahr 2020. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Beuren Mit der Erschließung des Neubaugebiets in Beuren geht es nach anfänglichen Schwierigkeiten voran. Die Hoffnung auf Windräder muss die Gemeinde wohl vorerst aufgeben.

Die Arbeiten für das neue Baugebiet in Beuren sind ein wenig in Verzug geraten. Manfred Rosar vom Ingenieurbüro Fuchs aus Hermeskeil informierte den Gemeinderat am Montagabend über die Fortschritte bei der Erschließung der Baugrundstücke. „Es war zwischenzeitlich nicht ganz einfach, rechtzeitig das benötigte Material zu bekommen“, stellte Rosar fest. Das Wetter habe zudem im September und Oktober „nicht so ganz mitgespielt“. Die Folge: In diesem Jahr werde das Baugebiet In den Schrödersstücker nicht mehr fertig.

Nach Einschätzung des Planers können Bauwillige voraussichtlich im späten Frühjahr 2020 mit dem Bau ihrer Häuser beginnen. Die Wasserversorgung sei inzwischen komplett fertiggestellt, Stromleitungen und Internetkabel seien verlegt worden. Aktuell sind die Arbeiter laut Rosar dabei, die Schotterschichten für die künftigen Erschließungsstraßen aufzubauen.

In dem Gebiet am Beurener Ortsrand sollen insgesamt 15 Bauplätze mit einer durchschnittlichen Größe zwischen 620 und 750 Quadratmetern entstehen. Der Gemeinderat hat im April festgelegt, dass die ersten vier Grundstücke zu einem Sonderpreis von 81 Euro pro Quadratmeter verkauft werden. Bei den restlichen Grundstücken müssen sich Interessenten auf 84 Euro pro Quadratmeter einstellen.

Über ein weniger erfreuliches Thema für die Gemeinde berichtete Friedbert Knop von der Verbandsgemeinde-Verwaltung in Hermeskeil. Er informierte den Rat darüber, „dass es nach derzeitiger Sach- und Rechtslage keine Genehmigungsaussichten für Windräder in Beuren gibt“. Der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil weist im Bereich Beuren eine weiße Fläche aus. Das bedeutet laut Knop, dass dort Windkraft weder ausdrücklich erlaubt noch kategorisch ausgeschlossen ist, weil noch Hindernisse auszuräumen sind. Haupt-Hindernis ist die bei Beuren bis an die Autobahn 1 heranreichende Kernzone des Naturparks Saar-Hunsrück. In diesen Kernzonen sind Windräder nach den 2017 geänderten Landesvorgaben tabu.

Der Fachmann der Verwaltung beschrieb die Bemühungen von VG und Ortsgemeinde, eine Verlegung dieser Kernzone bei Beuren zu erreichen. Letztlich habe das Innenministerium in Mainz dies abgelehnt. Ein weiteres Problem sei der derzeit noch gültige Raumordnungsplan für die Region Trier. Dieser sehe bei Beu­ren keine Windkraftfläche vor. Solange der Plan nicht geändert sei, sähen die Verwaltung und der beratende Rechtsexperte „derzeit keine Chance für weitere juristische Schritte“, sagte Knop.

Die Nachfrage eines Ratsmitglieds, ob Beuren denn trotz der weißen Fläche im Windkraftplan vom Solidarfonds der Verbandsgemeinde profitieren könne, konnte der VG-Mitarbeiter nicht beantworten. Er versprach aber, die Frage zu klären. „Wir sind im Moment in einer schwierigen Situation“, stellte Knop fest. Noch gebe es nur für sechs Windräder bei Rascheid eine Baugenehmigung. Die VG habe damit gerechnet, dass auf mehreren Flächen in diesem Jahr gebaut würde. Momentan sieht ein VG-Ratsbeschluss vor, dass die Gemeinden mit Windrad-Standorten ein Viertel ihrer Pachterlöse in den Solidarfonds einzahlen. Von dieser Summe sollen wiederum zwei Drittel zu gleichen Teilen an die Orte ohne Windkraftfläche verteilt werden.