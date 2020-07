Berufsbildende Schule Hermeskeil : Erfolgreicher Abschluss in Corona-Zeiten

Die Klassenbesten mit Studiendirektor Markus Lammes (Leiter des Standorts Hermeskeil der Berufsbildenden Schule). Foto: Schule

Hermeskeil Digitale Lernplattformen, Abstand und Mund-Nasen-Schutz: Die Absolventen der berufsbildenden Geschwister-Scholl-Schule in Hermeskeil haben ein aufregendes Jahr hinter sich. Geschenkt gab es den Abschluss laut Schule aber nicht.

Wie viele andere Bereiche des Alltags waren auch die Abläufe an der berufsbildenden Geschwister-Scholl-Schule in Hermeskeil in den vergangenen Monaten stark von der „Corona-Lage“ geprägt. Den Hygieneregeln geschuldet musste so die traditionelle Abschlussfeier, bei der die Absolventen ihre jeweiligen Schulabschlüsse erhalten, abgesagt werden. Stattdessen erhielten die Schüler in kleinerem Rahmen abhängig vom jeweiligen Bildungsgang die Zeugnisse, mit denen die Berufsreife, der qualifizierte Sekundarabschluss I („Mittlere Reife“) oder die Fachhochschulreife zertifiziert werden.

Damit fand eine Zeit, die laut der Schule von vielen Herausforderungen geprägt war, ihren Abschluss. Schüler und Lehrer mussten sich mit einer Situation arrangieren, für die es in der Vergangenheit keine Vorbilder und damit keine Erfahrungen gab. Die Schulschließung von einem auf den anderen Tag und die damit verbundenen Anforderungen an eine Alternative zum gewohnten traditionellen Präsenzunterricht ließen sich (zum Teil) mit digitalen Medien bewältigen.

Zum Glück war den meisten Schülern laut der Schule der Umgang mit Lernplattformen wie Moodle nicht unbekannt, da diese schon in der Vergangenheit unterrichtsbegleitend und -unterstützend an der Berufsbildenden Schule eingesetzt worden seien. Einen Unterricht komplett mit diesen Medien zu bestreiten sei dennoch für alle Beteiligten neu gewesen und die unterschiedlichen technischen Ausstattungen an den häuslichen Arbeitsplätzen hätten vielfach eine große Herausforderung dargestellt. Daneben solle nicht verschwiegen werden, dass zu Anfang der Umstellung Lernplattformen wie Moodle Probleme gehabt hätten, den großen Ansturm zu bewältigen, der nun aus dem ganzen Bundesland erfolgt sei.

Auch aus diesem Grund habe die Schule nach neuen digitalen Wegen gesucht, die sicherlich die kommenden Jahre den Schulalltag dauerhaft prägten. Nach der schrittweisen Öffnung des regulären Schulbetriebs blieben die Herausforderungen laut der berufsbildenden Schule weiterhin groß: Verkleinerte Klassen, Abstands- und Maskenpflicht, vermehrte Aufsichten, Einbahnstraßensystem und allgemeine Hygieneregeln waren ungewohnt und mussten zunächst eingeübt werden. Dennoch bleibe festzuhalten: Insgesamt seien die Einsicht und die Bereitschaft bei allen groß gewesen, diese Regeln einzuhalten, wofür den Schülern ein großes Lob gebühre.

Und bei allen Veränderungen – eines blieb laut der Schule gleich, was zu betonen ein besonderes Anliegen sein sollte: Die Absolventen des Jahrgangs 2020 erhielten keine „Not-Abschlüsse“, wie das wohl von mancher Seite erwartet worden sei.

Die Schüler hätten Leistungen erbringen müssen – vergleichbar mit den vorigen Jahrgängen – wenn auch vielleicht auf anderem Weg. So sei zum Beispiel das Kolloquium für die Projektprüfungen in der Höheren Berufsfachschule in diesem Jahr erstmalig telefonisch oder per Videokonferenz abgehalten worden.

Kontinuität habe es bei der Ehrung der Klassenbesten gegeben: Den Schülerinnen und Schülern mit den besten Abschlüssen wurde auch dieses Jahr ein Gutschein des „Hochwald Gewerbeverbands“ überreicht. Neben der Tatsache, dass die Geschwister-Scholl-Schule damit – wie auch schon in der Vergangenheit – ihre Verbundenheit mit der heimischen Wirtschaft unterstreichen will, soll gerade in diesem Jahr eine kleine Unterstützung des lokalen Handels erfolgen, der durch Ladenschließungen und weiter verstärkten Wettbewerbsdruck aus dem „Online-Bereich“ in Mitleidenschaft gezogen wird.