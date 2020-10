Kommunalpolitik : Rat beschließt Bebauungspläne für Altortslagen

Wincheringen Der Ortsgemeinderat Wincheringen hat in seiner vergangenen Sitzung beschlossen, Bebauungspläne für die Altortslagen von Wincheringen, Bilzingen und Söst in Auftrag zu geben.

Bei vier Mehrfamilienhäusern, die in den alten Ortslagen neu gebaut wurden, hat die Verwaltung laut Ortsbürgermeister Elmar Schömann Projekte genehmigt, die im Ort auf Missfallen gestoßen seien. In der Sitzungsvorlage ist von unproportionalen Häusern die Rede, die Investoren anstelle leerstehender landwirtschaftlicher Gebäudekomplexe im Ortskern errichtet hätten. Sie passten nach dem subjektiven Empfinden der Bürger nicht in den Ort. Um weiteren Fehlentwicklungen dieser Art einen Riegel vorzuschieben, hat der Rat beschlossen, Bebauungspläne für die Altortslagen aufzustellen.