Kommunales : Was sich in Oberbllig ändern wird

Was sich in Oberbllig ändern wird

Oberbillig Die finanzielle Lage in der Gemeinde an der Obermosel ist prekär. Trotzdem kann die Fähranlage ausgebaut und auch ein Neubaugebiet erweitert werden.

Der Ortsgemeinderat in Oberbillig ist nicht zu beneiden, denn Geld zum Ausgeben, beispielsweise für die Erhaltung oder sogar Verbesserung der Infrastruktur, ist nicht vorhanden. Der Haushalt ist defizitär, und daran wird sich nach der Erkenntnis von Ortsbürgermeister Andreas Beiling auch nichts ändern. „Gemessen an der Einwohnerzahl ist unser Steueraufkommen viel zu gering. Das liegt in erster Linie daran, dass viele Oberbilliger Bürger ihre Einkommensteuer in Luxemburg zahlen“, erläutert Beiling mit leicht resigniertem Ausdruck in der Stimme.