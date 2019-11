Nittel Ein neuer, präziserer Bebauungsplan wurde verabschiedet. Priorität haben erstmal die Gewerbeflächen des Einkaufszentrums.

Die Ortsgemeinde benötigt einen 3-Seitenkipper. Da das Gefährt 9400 Euro koste, im Etat für solche Zwecke aber nur 8000 Euro eingestellt seien, müssen 1400 Euro außerplanmäßig durch Schulden finanziert werden. Der Ortsgemeinderat beschloss einstimmig die Anschaffung des Fahrzeugs. In der Schulstraße und In der Abwies werden Geländer erneuert. Der Auftrag in Höhe von 8734,30 Euro wurde einstimmig erteilt. Der Umbau eines bestehenden Wohnhauses in Rehlingen in der Straße Am Brunnen wurde genehmigt. Der Bauantrag, auf einem Grundstück in der Straße Im Stolzenwingert ein Mehrfamilienhaus mit vier Wohneinheiten zu bauen, wurde nicht zugestimmt, da die vorgesehene Parkplatzsituation mit zwei sogenannten „gefangenen Stellplätzen“ – das sind hintereinander liegende Parkplätze, bei denen der hintere Parkplatz nur erreicht werden kann, wenn vorne kein Fahrzeug steht, nicht genehmigungsfähig sei. Im Neubaugebiet Wiesengraben existiert ein Baugrundstück in topografisch ungewöhnlicher Lage: Für ein Gebäude auf dem Eckgrundstück an zwei relativ steil abfallenden Straßen (Schulstraße, Wasserweg) soll daher eine Ausnahmegenehmigung für die im Bebauungsplan festgelegten Traufhöhen erteilt werden. Der Ortsgemeinderat beschloss, dass der Bauausschuss zunächst eine Ortsbesichtigung vornimmt und dann ein bindendes Votum an den Ortsgemeinderat abgibt.